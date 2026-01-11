61 снегорина на терен в София, Витоша остава отворена

В момента на терен в София работят 61 снегорина, които извършват обработки срещу заледяване в отделни райони на столицата. Ситуацията е под контрол, а градският транспорт се движи без закъснения. Това съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Недялков.

Проходимост и обстановка във Витоша

По думите на Недялков ситуацията във Витоша е добра и двата основни пътя към планината са отворени. Пътят към Алеко е бил временно затворен между 4:00 и 6:30 часа за почистване и опесъчаване, след което е отворен за движение. Към момента не са установени заледени участъци, а на местата с течове са извършени допълнителни обработки против заледяване.

Локални проблеми с отводняването

Недялков посочи, че на отделни места шахтите не са успели да поемат голямото количество вода. На ниски точки без изградени дъждоприемни шахти се е събрала вода, а на други места тя се е върнала обратно на пътното платно от канализационната мрежа. По думите му ситуацията е била овладяна своевременно.

Градски транспорт и ограничения за автомобили

Градският транспорт в столицата се движи по обичайните си маршрути и без закъснения, като от 8:30 часа автобусите за Витоша се движат по разписание. Както всеки уикенд, от 10:00 до 15:00 часа пътищата към планината ще бъдат затворени за автомобили, а гражданите са призовани да използват обществения транспорт.

Контрол върху тротоарите и санкции

След предишния снеговалеж са установени нарушения при почистването на тротоари, като са съставени глоби на 46 търговски обекта. Наложените санкции са под формата на фишове на стойност от 50 лева. Недялков предупреди, че при нови нарушения ще бъдат налагани допълнителни санкции, макар че настоящият снеговалеж е по-слаб в сравнение с предишния.

Готовност на общината и метеорологични предупреждения

От пресцентъра на Столична община съобщиха, че градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява всички линии по график. В готовност за работа са били общо 166 снегорина, като през нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по основните улици в районите Средец, Оборище, Сердика, Панчарево, Витоша и Банкя. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология за днешния ден е обявен оранжев код за четири области в страната и жълт код за още 19 области.

