Задава се промяна със софийска трамвайна линия

Столичната община обяви процедура за избор на изпълнител за преместването на трамвайната линия от по бул. „Ген. М.Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“. От „Московска“ 33 допълват, че идейният проект предвижда преместване на трамвайното трасе върху новоизградена стоманобетонова конструкция и вече е преминал задължителен контрол от Агенцията за обществени поръчки.

Прогнозната стойност на поръчката е 6 210 000 лв. без ДДС.

Избраният изпълнител ще трябва да подготви работен проект на базата на идеен и да изпълни строителството. Техническото решение за трамвайното трасе, одобрено от Столичния общински съвет, предвижда изграждане на стоманобетонна рампа над южното направление на трамвайното трасе и остава най-оптималният вариант за изместване на трасето и удовлетворяване на живущите, заяви заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов, предаде БНТ.

Трамваите няма да бъдат спирани, освен за кратки периоди, когато се налага. Не се разглежда вариант за премахване на трасето.

"Ще работим с точен обхват, реалистичен бюджет, строг контрол по сроковете и публичност на всяка стъпка. Не обещаваме чудеса. Обещаваме да решим един десетилетен проблем докрай", написа столичният кмет Васил Терзиев във Фейсбук.

Той припомня, че преди 15 години трамваят на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ е бил преместен като временна мярка, а към днешна дата в пиков час близо 40 мотриси минават на метри от прозорците на хората.

През септември 2025 г. Върховният касационен съд осъди общината да премести релсите окончателно. На Общината беше даден срок от само една година да изпълни избран проект.

