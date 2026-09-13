Сменят маршрута на ключова трамвайна линия в София
Прави се заради оптимизацията на трамвайната мрежа на територията на столицата
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Прави се заради оптимизацията на трамвайната мрежа на територията на столицата
Сблъскаха се трамвай и боклукчийски камион
Пореден случай с дерайлирала мотриса
Нова драма с трамвай в София вдигна накрак полицията. Мотриса по линия 8 дерайлира на бул. "Панчо Владигеров" в жк "Люлин 5" в София. Движението на тр...
Временна организация на движението по бул. "Ал. Стамболийски"
В някои маршрути има промение заради финалния етап на временната организация на движение по бул. „Александър Стамболийски“
Инцидентът предизвика коментари в мрежата
Според изготвения проект трамвайното трасе ще бъде изместено по-далече от кооперациите
Трамваите няма да бъдат спирани, освен за кратки периоди, когато се налага
Добре е, че няма пострадали
Мотриса дерайлира в центъра на София
Това е втори подобен инцидент в рамките на няколко часа
Опасен инцидент се случи в София, в който като по чудо няма пострадали хора. Кметът на район Средец Трайчо Трайков разказа в социалните мрежи, че авто...
Трамваят, движещ се от площад „Славейков“ е набил рязко спирачки
На място има полиция и аварийни екипи
Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута и на трамвайната спирка ул. „Алеко Константинов“ в посока център
Задръстването заради сблъсъка е огромно
Защо е промяната на маршрута на линията
Каква е причината?
Щетите от инцидента се оценяват на десетки хиляди левове