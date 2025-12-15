Драма в София. Нов инцидент с трамвай

Трамвай, движещ се по линия 12, дерайлира на площад "Журналист" в столичния квартал "Лозенец" тази сутрин и предизвика задръстване. Мотрисата спря на метри от сграда и като по чудо няма пострадали.

Инцидентът стана около 9:40 ч. и спря движението на трамваи с номера 10, 12, 18, 15.

Наложи се пътуващите с градския транспорт да изчакат, докато аварийните служби изтеглят авариралия трамвай и освободят движението по релсите.

Напоследък зачестиха инцидентите с трамваи в столицата.

В началото на месеца стана тежка катастрофа между два трамвая на столичния бул. "Шипченски проход" заради забранена маневра от шофьор на лек автомобил. В същия ден малко по-рано мотриса и кола се удариха на бул. "Княгиня Мария Луиза" и ул. "Екзарх Йосиф", до Централни хали в София и затрудниха за кратко движението.

Серия от инциденти с колите на Столичния електротранспорт имаше и през октомври, и през септември, като най-тежкият от тях беше, когато трамвай без ватман потегли и дерайлира до Румънското посолство като се спря едва до жилищна сграда на ул. "Иван Асен Втори".

