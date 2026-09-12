Влак се удари в скала, дерайлира - има ранени
Инцидентът е станал край Трявна
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Инцидентът е станал край Трявна
Мотриса дерайлира в центъра на София
22-годишният Даниел е бил надрусан
Трамвай №5 дерайлира в столичния квартал "Бъкстон"
До момента 2 неща са сигурни в разследването
Комуникацията се извършва с телеграми
Причините за инцидента се изясняват
Композицията е била празна
Няма пострадали при инцидента
Пътнически влак дерайлира в Северна Испания. Най-малко трима са загинали, има и ранени, съобщават световните медии. Инцидентът е станал около 9.30 ме...
Седем вагона от пътнически влак са дерайлирали в югозападната част на американския щат Канзас. Ранени са 30 души, двама от които са в критично състоян...
Пътнически влак дерайлира в северната част на щата Калифорния. Инцидентът е станал снощи, най-малко 14 души са ранени, съобщиха световните медии. Чет...
Влак излезе от релсите в Холандия и се преобърна няколко пъти, съобщи nos.nl. Инцидентът е станал близо до градчето Далфсен в източната част на страна...
Канадски влак е дерайлирал в щата Уисконсин. В следствие на инцидента има разлив на гориво. Най-малко 10 товарни вагона със суров петрол са излезли о...
Трамвай по линията номер 5 е дерайлирал тази вечер в столицата. Инцидентът е станал на бул. "Цар Борис III", в отсечката между кварталите "Красно село...
Вагон на товарен влак излезе от релсите на гара Юнак. Тренът от Варна за Карнобат е изскочил от релсите заради счупено колело.Инцидентът е станал окол...
Влак "Златни пясъци" дерайлира край Варна. Излезли от релсите са половината вагони, съобщава Нова тв. Инцидентът е станал днес, след като композицият...
Превишаване на скоростта е причина за тежката влакова катастрофа във Филаделфия. Това съобщиха от разследващия екип и уточниха подробности около инцид...
Пътнически влак дерайлира във Филаделфия като отне живота на най-малко пет души. Десетки други са ранени, информират властите в САЩ. 10 вагона на вла...
Влак дерайлира тази сутрин в Южна Калифорния. Инцидентът е станал в американския град Окснард, на около 65 мили северозападно от Лос Анджелис, съобщи...