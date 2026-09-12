Всичко за Дерайлира

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Влак дерайлира на гара Юнак

Влак дерайлира на гара Юнак

Вагон на товарен влак излезе от релсите на гара Юнак. Тренът от Варна за Карнобат е изскочил от релсите заради счупено колело.Инцидентът е станал окол...

12 август | 13:17
0 коментара
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Влак дерайлира край Варна

Влак дерайлира край Варна

Влак "Златни пясъци" дерайлира край Варна. Излезли от релсите са половината вагони, съобщава Нова тв. Инцидентът е станал днес, след като композицият...

06 август | 16:44
0 коментара
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Влак дерайлира в Калифорния

Влак дерайлира в Калифорния

Влак дерайлира тази сутрин в Южна Калифорния. Инцидентът е станал в американския град Окснард, на около 65 мили северозападно от Лос Анджелис, съобщи...

24 февруари | 18:05
0 коментара
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