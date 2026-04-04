Влак се удари в скала, дерайлира - има ранени

Влак на БДЖ дерайлира тази сутрин в участъка между гарите Царева ливада и Трявна, има пострадали пътници. Композицията е пътувала от Русе за Пловдив.

Сигнал за инцидента е получен около 8:05 ч., когато влак на „БДЖ – Пътнически превози“ е ударил паднала скална маса на железопътната линия, вследствие на усложнени метеорологични условия в района.

Трима са пострадалите, а пътниците общо са 65.

В резултат на сблъсъка са дерайлирали локомотивът и първият вагон на влака. Организира се превоз с автобуси в участъка за пътниците от засегнатите вагони.

Очакват се подробности.

Това е вторият инцидент за тази седмица.

