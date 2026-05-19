Циклон-чудовище беснее над България с дни

Времето в България рязко и безмилостно се преобръща, за да ни изправи пред истински климатичен кошмар! Интензивни валежи, локални опустошителни градушки, мощни гръмотевични бури и опасен силен вятър ще вършеят из страната до края на тази седмица. Още в близките часове южната половина на родината ще бъде ударена от дъждове и светкавици, а веднага след полунощ водната стихия ще започне да залива и Източна България.

Утре: Ураганен вятър и мощна гръмотевична дейност

Утре по-значителна и тежка облачност ще се настани над цялата източна половина от страната. Максималните температури ще се движат в диапазона между 21° и 26°, като по Черноморското ни крайбрежие и в София термометрите ще заковат едва около 21°.

Големият капан обаче ще бъде вятърът – очаква се умерен, а в източните райони и свиреп силен север-северозападен вятър с ураганни пориви до стряскащите 90 км/ч! В следобедните часове ситуацията ще ескалира с интензивни валежи и мощна гръмотевична дейност, първо в Източна, а до вечерта – и в Централна България. Има и изключително висока опасност от падане на градушки.

Опасност по Черноморието и в планините

По Черноморието положението няма да бъде по-розово – на много места плажовете ще бъдат заляти от валежи, придружени от силни гръмотевици и временно силен север-северозападен вятър.

В планините също ще духа бурен северен вятър, като в следобедните часове планинските спасители предупреждават за валежи и гръмотевици, макар и с по-малка вероятност в масивите от Западна България.

Докато Испания се пържи на 30°, многоцентров циклон ни удря най-силно

В по-голямата част от Европа времето ще остане слънчево и спокойно, като в Испания вече ще се радват на истинско лято с температури над 30°. Нашенецът обаче няма да има този късмет. Най-интензивните и значителни по количество валежи на целия континент се очакват в Украйна и в източните части на Балканите. Причината за този локален климатичен апокалипсис е огромен многоцентров циклон, който е заклещил страната ни и ще продължи да диктува правилата, предава БНТ.

Кога ще видим слънце?

В четвъртък валежите и гръмотевиците ще продължат да тормозят Източна България и планинските райони. През следващите дни, чак до края на седмицата, спасение няма да има – на много места в цялата страна ще вали временно интензивно, с гръмотевични бури и сериозен риск от ледени зърна. Максималните температури през повечето дни ще останат необичайно ниски за това време от годината. Единственият лъч надежда и повече слънчеви часове се очакват чак в неделя, и то само в Североизточна България.

