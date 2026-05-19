Колежка на Дара се спука от злоба заради триумфа

Дарина Йотова направи нещо, пред което цяла България се поклони, даде ни не само повод за гордост, но и ще доведе милиони приходи на страната ни догодина… а Мишето си натиска парцалите и не крие завистта си.

Знаем, че тя драпаше да ни представи на конкурса, но дори Мона, която бе пряката конкуренция на Дара, й стискаше палци и се радваше на успеха й. Не и Маринова обаче.

Тази публично показа, че се тресе от злоба и не може да гледа Дара, която е в пъти по-голяма звезда от нея. И… така и не я поздрави, няма и да го направи. Нищо, че дори общата им шефка във Вирджиния рекърдс Саня Армутлиева й чела конско.

Това разкриха близки до Саня, които казват, че тя е потресена и крайно разочарована от поведението на Михаела. Армутлиева сериозно скастрила Маринова, че се държи безобразно и така уронва дори имиджа на компанията й, но побеснялата певица не искала и да чуе. Дори заявила, че и да прекрати отношенията си с нея, пак няма да пляска с ръце на Дара, която “взела” мястото й.

“Накрая Саня не издържа и вдигна ръце като я нарече “изтъкана от злоба”. Дреме й на Дара дали ще я поздрави. Тя вече постигна в пъти повече, отколкото Михаела ще постигне евър”, коментират източниците, пише Коч.бг.

