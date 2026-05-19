Търси се новият Джеймс Бонд. Мачовци в битка за ролята

След години слухове, залагания и безкрайни фенски спорове, издирването на новия Джеймс Бонд официално стартира. Amazon MGM Studios потвърди, че кастингът за наследника на Даниел Крейг вече е в ход.

„Търсенето на следващия Джеймс Бонд започна“, обявиха от студиото в официално изявление.

Според Variety прослушванията текат от няколко седмици, а новината бележи началото на края на едно от най-дългите чакания в историята на филмовата поредица. През годините упорито се твърдеше, че любимият агент може да бъде изигран от жена, или да бъде небинарен.

„Нямаме намерение да коментираме конкретни детайли по време на кастинг процеса, но сме развълнувани скоро да споделим още новини с феновете на 007“, добавят от Amazon.

Изминаха пет години от премиерата на No Time To Die — последния филм на Даниел Крейг като легендарния шпионин. А преди 15 месеца Amazon MGM Studios официално пое контрола над култовия франчайз.

Вече е ясно и кой ще стои зад новия филм за Бонд. Режисьор ще бъде Дени Вилньов — човекът зад Dune, а сценарият е поверен на Стивън Найт, създателя на Peaky Blinders.

Според Variety издирването на новия агент 007 е в ръцете на една от най-влиятелните кастинг директорки в Холивуд — Нина Голд. Тя е работила по продукции като Paddington, Star Wars, Jurassic Park и Mamma Mia!.

Кои са фаворитите за новия Бонд?

Имената, които в момента се въртят най-сериозно сред букмейкърите и феновете, са повече от любопитни.

Калъм Търнър в момента е сочен като фаворит. 36-годишният актьор участва във Fantastic Beasts, беше номиниран за БАФТА за сериала The Capture и игра в Masters of the Air на Apple TV. Допълнителен бонус за таблоидите — той е гадже на Дуа Липа.

Сериозно се обсъжда и името на Джейкъб Елордии. 28-годишният австралиец стана звезда с Euphoria и скандалния хит Saltburn, а тази година дори получи номинация за „Оскар“ за ролята си във Frankenstein. Според британски медии той вече бил „в полпозишън“ за ролята.

Сред фаворитите е и Харис Дикинсън, който скоро ще влезе в ролята на Джон Ленън в предстоящите филми за „Бийтълс“. Зрителите го познават от Maleficent, The King's Man, Where the Crawdads Sing и Babygirl.

Феновете не се отказват и от мечтата си да видят Хенри Кавил като Бонд. Звездата от Superman, The Witcher и Mission: Impossible отдавна е сред любимците на публиката, а мнозина вярват, че именно той е бил вторият избор, когато Даниел Крейг печели ролята. Големият въпрос обаче е дали на 43 години не е „твърде късно“ за дългосрочен договор като 007.

В играта остава и Аарън Тейлър-Джонсън, когото мнозина смятат за „идеалния Бонд“. 35-годишният британец е познат от Kick-Ass, Kraven the Hunter и 28 Years Later.

Сред обсъжданите имена е и елегантният Тио Джеймс, звездата от Divergent, The White Lotus и The Gentlemen.

Разбира се, продуцентите може да изберат напълно неочаквано лице — ход, който франчайзът е правил и преди.

Който и да спечели ролята, той ще стане седмият официален Джеймс Бонд в 64-годишната история на поредицата.

„Подхождаме с огромно уважение“

На CinemaCon миналия месец шефът на филмовото подразделение на Amazon MGM Studios Кортни Валенти призна, че напрежението около избора е огромно.

„Знам, че всички се питате кога ще обявим кой ще играе Джеймс Бонд“, каза тя.

„Подхождаме към това с внимание и дълбоко уважение. За всички нас е сбъдната мечта да създадем следващата глава от историята на Бонд и приемаме тази отговорност изключително сериозно.“

Все още няма информация за останалия актьорски състав, сюжета или премиерната дата на 26-ия официален филм за агент 007.

Сценаристът Стивън Найт обаче вече обещава големи неща. Пред BBC той заяви, че работата по сценария върви „фантастично“ и добави:

„Убеден съм на 1000%, че когато филмът излезе, хората ще го обожават.“

Новият филм ще бъде продуциран от Ейми Паскал — известна с последните филми за „Спайдърмен“ с Том Холанд — и Дейвид Хейман, човекът зад всичките осем филма за „Хари Потър“.

