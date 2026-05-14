Бързояростният Вин Дизел плаче в Кан в 2 през нощта!

Едно нещо със сигурност не присъстваше в „бинго картата“ за Кан тази година – екшън звезда от боксофиса да разплаче публиката в 2 през нощта.

Но точно това се случи по време на среднощната прожекция на „Бързи и яростни“ в сряда вечер.

След финалните надписи Вин Дизел останал неподвижен, втренчен в екрана. А после, със сълзи в очите, започнал да говори колко емоционално е било за него отново да види „брат си“ Пол Уокър на екран.

„Не мога да повярвам, че искате да ме гледате как плача“, казал актьорът пред публиката след прожекцията.

Емоциите залели и Мишел Родригес, която също се разплакала, а много от зрителите в залата били видимо развълнувани.

Така една от най-шумните и високоскоростни екшън поредици в киното неочаквано поднесе и един от най-човешките моменти на фестивала в Кан, пише авторът на "Vanity fair" Ребека Форд.

Още с първия „Бързи и яростни“ през 2001 г. героинята на Джордана Брустър – Миа Торето – описва брат си Дом така: „Той е като гравитация. Всичко се привлича към него.“

Същото спокойно може да се каже и за самия него, Вин Дизел, дал плът и кръв на героя.

Холивудската звезда буквално прикова всички погледи по време на среднощната прожекция на „Бързи и яростни“ в Кан на 13 май. Дизел превърна червения килим в собствена сцена – раздаваше десетки автографи, позираше театрално пред стотиците фотографи и дефилираше с енергията на човек, който отлично знае, че публиката е негова.

За финал добави и моден щрих с черно яке, обсипано с камъни и надпис „Fast Forever“ – името на следващия филм от поредицата, който се очаква през 2028 г.

До него на червения килим бяха колежките му Мишел Родригес и Джордана Брустър. На събитието присъства и Медоу Уокър – дъщерята на покойния Пол Уокър, който беше сред емблематичните лица на поредицата до трагичната си смърт през 2013 г.

Когато актьорите влезли в препълнената зала малко след полунощ, публиката ги посрещнала с продължителни овации на крака. А Вин Дизел, както винаги, не пропуснал да изиграе ролята си на шоумен.

„Никога през живота си не съм виждал такава среднощна прожекция. А този филм все пак не е излязъл вчера“, пошегувал се той под бурния смях на зрителите.

И наистина – филмът от 2001 г. не просто се превърна в хит, а отприщи една от най-печелившите екшън поредици в историята на киното. Франчайзът вече има над 7 милиарда долара приходи и 11 филма зад гърба си.

Именно „Бързи и яростни“ превърна Вин Дизел в световна звезда. Днес той не е само актьор, а и продуцент и една от основните фигури зад развитието на поредицата.

На прожекцията в Кан присъстваха още председателят на NBCUniversal Entertainment Дона Ленгли и продуцентът на франчайза Нийл Х. Мориц.

At a special midnight screening of "The Fast and the Furious" at Cannes, Vin Diesel took the mic from the middle of the sold-out theatre and showed some love to Cannes director Thierry Frémaux and the Fast Family ❤️

