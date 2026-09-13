Вин Дизел: Тази година ще снимаме последния филм от „Бързи и яростни“
Актьорът е работил 4 години по сценария
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Актьорът е работил 4 години по сценария
Публиката го аплодира на крака
Холивуд в очакване
Вин Дизел, Шарлийз Терон, Хелън Мирън, Кърт Ръсел и ЛеБрон Джеймс са сред световните звезди
За един месец актьорът издаде две песни
Сагата приключва след още три филма
Актьорът оглави класацията за най-привлекателните плешивци, а бъдещият крал е на дъното на списъка
Това е най-амбициозният филм от поредицата, заяви режисьорът
Джонсън вероятно се завръща в главните филми от поредицата „Бързи и яростни“
Екипът на "Бързи и яростни" изненада звездата с подарък на снимачната площадка
Осигурително въже се е скъсало, докато Уатс е скачал от балкон
Вин Дизел лично съобщи новината
Вин Дизел успя да побърка хиляди фенове в интернет с една гореща снимка. Той си направи селфи на излизане от банята и предизвика истински фурор. Само...
Вин Дизел почете покойния си приятел и бивш партньор в поредицата "Бързи и яростни" Пол Уокър. "Много от членовете на екипа, които са работили по филм...
Вин Дизел и Нина Добрев на снимачната площадка
Три филма от поредицата "Бързи и яростни" предстои да излязат по екраните до 2021 г. Датите бяха оповестени от изпълнителят на главната роля и продуце...
Нина Добрев на Хаваите
Приятелството е любов, която не загива. Заема толкова голяма част от сърцето ни, че я носим винаги. Именно това доказа за пореден път известният актьо...
Кевин Костнър и Дензъл Уошингтън вече с роли, Слай преговаря и с Робърт де Ниро. Заедно с цял отбор звезди догодина те ще снимат "Непобедимите 4" в Бо...
В Чили кръстиха улица на името на актьора