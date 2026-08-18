Вин Дизел: Тази година ще снимаме последния филм от „Бързи и яростни“

Снимките на последния филм от легендарната поредицата „Бързи и яростни 11“, озаглавен Fast Forever, ще започнат през декември, съобщи американският актьор Вин Дизел в интервю за „Варайъти“.

"Ще започнем снимките през декември, ако успея да изпълня изискванията на филмовото студио", сподели Дизел пред изданието по време на прожекцията на "Бързи и яростни", посветена на 25-годишнината на поредицата. Годишнината беше отбелязана по-рано тази година и на кинофестивала в Кан.

„В момента съм доволен от всичко. Трябваше да сменя четири екипа от сценаристи и да работя по сценария четири години, за да стигна до нещо, което според мен ще бъде достойно за финала“, допълни актьорът

Вин Дизел изпълнява главната роля в повечето филми от поредицата в продължение на над 20 години, сподели, че се е разплакал, след като е прочел окончателната версия на сценария. Единадесетият филм ще бъде последният от хитовата поредица, Очакванията са той да излезе по кината на 17 март 2028 г. „Бързи и яростни“ е най-дълготрайната и печеливша поредица на киностудиото „Юнивърсъл“. Общите ѝ приходи възлизат на 7,3 милиарда щатски долара.