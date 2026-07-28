"Одисея" изтече в X, събра над 2 милиона гледания за часове

Висококачествено копие на филма "Одисея" бе качено в социалната мрежа X през уикенда, като натрупа над 2,1 милиона гледания преди да бъде премахнато. Видеоклипът съдържаше цялата адаптация по епичната поема на Омир, стана вирусно, преди профилът да бъде спрян, а съдържанието - заменено с официално известие за сваляне поради нарушение на авторските права.

"Цялата 'Одисея' в един туит, точно както Нолан е искал", пошегува се един потребител. Друг написа: "Някой изтече филма 'Одисея' в HD. Мислех, че е фалшиво, но е истина."

От филмовото студио Universal Pictures излязоха с официална позиция.

"Разбрахме за неоторизираното публикуване на филма и незабавно започнахме протоколи за премахване. Ние приемаме нарушаването на авторските права изключително сериозно и ще предприемем всички подходящи мерки за защита на нашето съдържание", заявиха от компанията.

Боксофисът остава незасегнат

Пиратският теч едва ли ще навреди сериозно на приходите на филма. Само през втория си уикенд в кината лентата инкасира 215 милиона долара по целия свят. От премиерата си на 17 юли до момента, "Одисея" е събрала над 639,6 милиона долара в световен мащаб. Анализаторите прогнозират бърз пробив над границата от 1 милиард долара, изравнявайки се с най-касовите хитове на Нолан като „Черният рицар: Възраждането Филмът получи възторжени отзиви от критиците. Определят го като един от основните претенденти за идващите награди "Оскар".

"Достигнах границите на издръжливостта си"

Режисьорът Кристофър Нолан сподели наскоро, че планира да си вземе поне тригодишна почивка от киното, тъй като грандиозният мащаб на заснемането на „Одисея“ е изтощил до краен предел както него, така и целия му екип.

"Определено достигнах границите на собствената си издръжливост и тази на хората около мен. Но все пак това е 'Одисеята', работата по подобен проект трябва да бъде трудна, иначе не бихме си свършили работата правилно", завърши Нолан.