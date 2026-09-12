Холивудска звезда влиза във филма за Стоичков
Той ще изиграе Хосе Мария Мингея, който има ключова роля в осъществяването на трансфера на Камата от ЦСКА в „Барселона“
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Той ще изиграе Хосе Мария Мингея, който има ключова роля в осъществяването на трансфера на Камата от ЦСКА в „Барселона“
Премиерата на филма е планирана за 25 ноември
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