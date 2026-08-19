"Стоичков" търси своите хора

Бургас се подготвя да се превърне в една от основните снимачни площадки на новия пълнометражен игрален филм „Стоичков - Имало едно време в България“, а екипът на продукцията вече набира статисти за снимките в града, обявиха от екипа на продукцията в социалните си канали.

Организаторите на кастинга канят всички, които искат да усетят атмосферата на снимачната площадка и да участват във филм, посветен на една от най-големите легенди на българския футбол, да се включат в кастинга. За целта е необходимо предварително записване.

По план снимачният период в Бургас е от 30 август до 12 септември, като в продукцията ще бъдат ангажирани над 260 души, съобщава БТА.

Заснемането на филма в Бургас бе подкрепено от Общинския съвет в града, който в края на юли одобри 60 000 евро общинско съфинансиране за реализацията на продукцията. Предложението бе внесено от кмета Димитър Николов, който посочи значението на проекта за популяризирането на Бургас. Според докладната записка, по време на снимачния процес в града ще пребивават и представители на творческия и техническия екип на филма. Всички ангажирани с продукцията ще използват местни услуги като настаняване, транспорт, логистика и организация на снимките.

Филмът „Стоичков - Имало едно време в България“ проследява живота и футболната кариера на Христо Стоичков. Режисьор е Мартин Макариев, сценарист е Георги Ангелов, а в креативната разработка участват Александър Сано и Владимир Памуков. Главната роля на младия Христо Стоичков е поверена на Кристо Стоичков, избран след телевизионния формат „Вече играеш... Стоичков“. Премиерата на филма е планирана за есента на 2027 г.