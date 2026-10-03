Кино „Влайкова“ на 100 години: Големи български звезди се събират за юбилея

Едно от емблематичните културни места на София празнува 100 години. Образцово народно читалище „Антон Страшимиров-1926“ и кинотеатър „Влайкова“ ще отбележат вековния юбилей тази вечер с голям концерт и филмова премиера.

Празникът ще се състои именно в кино „Влайкова“ – сградата, която вече столетие пази една необикновена история за дарителство, култура и обществена отдаденост.

Завещание, което живее вече век

Историята започва през далечната 1926 година, когато Мария Влайкова написва своето завещание.

С него тя дарява на тогавашното Министерство на просвещението сградата, построена заедно със съпруга ѝ Тодор Влайков върху собствен терен и с изтеглен заем, разказва режисьорът и сценарист Олег Ковачев.

Сто години по-късно в същата сграда продължават да се помещават читалище „Антон Страшимиров-1926“ и кинотеатър „Влайкова“. Мястото остава жив център на знанието, киното, музиката и изкуството в София.

Звезден концерт за рождения ден

Юбилеят ще събере на една сцена музиканти и изпълнители от различни поколения.

В концерта ще участват група „Тангра“, Огнян Цолов, Евгений Симеонов, Веселин Веселинов-Еко, Лора Божилова, Илко Градев, Дони, Нети, Благовест и Светослав Аргирови, Тони Димитрова, Филип Донков, Антон Котас и фолклорна формация „Чемерика“.

„Заветът Влайкови“ с премиера

Кулминацията на вечерта ще бъде премиерата на „Заветът Влайкови“ – пълнометражен документален и художествено-документален филм на Олег Ковачев.

Лентата е посветена на 100-годишнината от дарителското и родолюбиво дело на Мария и Тодор Влайкови и на историята на създаденото от тях кино.

„Тук, в сърцето на София, се пазят заветите на семейство Влайкови. Тя е тихият двигател на идеята, той е нейното публично и обществено лице“, казва Ковачев.

По думите му семейният им съюз постепенно се превръща и в съюз в служба на обществото – пример как личното богатство и усилия могат да бъдат превърнати в културна институция, оцеляла през поколенията.

Филмът ще стигне до читалищата в цяла България

След премиерата историята няма да остане само в София. Намерението е „Заветът Влайкови“ да бъде подарен на всички български читалища, за да може разказът за дарителите да достигне до хората в цялата страна.

Имената на хората, помогнали за създаването на филма, ще бъдат включени във финалните благодарствени надписи.