Стенли изплю камъчето! Истината за раздялата с "Тангра"
Решението му е било напълно съзнателно
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Решението му е било напълно съзнателно
„Тангра“ е емблема на българската рок сцена с над 40 години история
След повече от 25 години мълчание групата се завръща ударно Поради огромен интерес от страна на публиката, любимата на поколения българи група Тангра...
Подгрява със специален ВИП концерт на 24 юни След повече от 25 години мълчание култовата група Тангра, любима на поколения българи, се завръща с нов...
Стотици по трибуните на хиподрума, гледат прабългарски оръжия и боеве Воини на Тангра и прабългарки в бели одежди заформиха мегашоу на хиподрума в Ба...