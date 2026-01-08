Стенли изплю камъчето! Истината за раздялата с "Тангра"

Станислав Сланев - Стенли разкри истината за раздялата си с "Тангра" през 1986 година. По думите му решението е било напълно съзнателно и продиктувано от ценности, а не от конфликт.

„Това, че нямам парчета на английски, е една от причините навремето да напусна "Тангра". Те тръгнаха да работят към скандинавските страни. Там се работи основно по заведения. Аз не исках да пея по заведения и не исках да пея на чужд език. Исках да си остана в България и да пея на български", споделя роклегендата пред Тончо Токмакчиев във "Вечерното шоу" по БНТ.

Стенли е категоричен, че не съжалява за избора си.

„Не съжалявам. Три месеца след това се върна китаристът, след още шест месеца - друг човек от групата. За съжаление, през онези години нищо не се случи", допълва той.

Изпълнителят си спомня и за едно от първите си големи разочарования по време на прехода - свързано с участие в политически митинг.

„Поканиха ме да изпея една песен, която бях записал след периода ми с "Тангра", защото текстът ѝ беше тематичен. Това беше вторият най-голям митинг тогава", разказва Стенли.

След събитието обаче последвал горчив момент.

„След време видях голям плакат със снимки на всички участници... без мен. Тогава си казах: 'Боже мой, и тия са такива'", споделя той.

