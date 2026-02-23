Нов "Макбет" в Софийската опера

„Макбет“, новата постановка на Софийската опера обещава силно сценично въздействие, впечатляващо вокално присъствие и атмосфера, която ще потопи публиката в света на властта, амбицията и съдбата. Диригент е Алесандро Д’Агостини, режисьор е Вера Петрова, художник – Мария Колева, дизайнер на осветлението – Андрей Хайдиняк, хореограф – Риолина Топалова. С участието на оркестъра, хора и балета на Софийската опера. Между българските и европеските звезди на сцената са Радостина Николаева като лейди Макбет и Росен Ненчев, на когото е поверена ролята на Макбет. Като Макдъф излиза тенорът Георги Султанов, който доскоро беше заместник министър на културата.

Нощта на съзнанието. Жаждата за власт расте, амбицията изяжда разума, а кръвта се връща в съня — така Шекспировата поезия и музикалната драматургия на Верди се сливат в „Макбет“, превръщайки вътрешния мрак в театър на нашите житейски сенки. „Макбет“ заема особено място в наследството на Верди със своята драматургия, изключителна роля на хора и силно изградени психологически образи. Това е първата опера на композитора по творба от Уилям Шекспир. „Макбет“ има две редакции – италианска и френска. Композиторът сам определя творбата като ключова за своето развитие, в която музиката служи пряко на драмата.

Премиерата е на 14 март 1847 във Флоренция. Верди посвещава „Макбет“ на своя приятел и благодетел Антонио Бареци, баща на първата му съпруга.

