София става световна сцена за млади диригенти

От 23 февруари до 1 март 2026 г. зала „България“ ще бъде домакин на Международния диригентски конкурс – София – професионален форум с международно участие, който събира млади диригенти от цял свят и утвърждава града като сцена за художествен обмен, професионално развитие и откриване на нови творчески имена.

Организиран от Софийската филхармония, конкурсът съчетава артистичната надпревара с реална концертна практика. След предварителна международна селекция от стотици кандидати бяха избрани дванадесет финалисти, които ще участват в серия от конкурсни кръгове, дирижирайки Софийската филхармония и Националния филхармоничен хор. Програмата обхваща репертоар от класиката до музиката на ХХ век, както и българско произведение.

Форматът включва шест конкурсни дни с отворени за публика репетиции и прослушвания, както и заключителен гала концерт на 1 март, на който ще бъдат обявени лауреатите.

Входът за заключителния концерт е с покани, които могат да бъдат получени от касите на зала „България“.

Освен трите приза, подкрепени с финансов стимул, ще бъдат дадени и награда на публиката, както и награда на оркестъра.

По повод 50 години от смъртта на диригента Саша Попов ще бъде връчена и специална награда на неговото име.

Международното жури обединява водещи диригенти, директори на оркестри, фестивали и мениджъри от Европа, Азия и Близкия изток. Председател на журито е доайенът на българските диригенти Георги Димитров.

Артистичната концепция на проекта е свързана с мисията на Софийската филхармония да подкрепя новото поколение музиканти и да изгражда устойчиви международни партньорства. Водеща фигура в създаването и развитието на конкурса е маестро Найден Тодоров, който поставя акцент върху практическото обучение, обмена на традиции и професионалната реализация на младите диригенти.

С международно партньорство с IMK Vienna, конкурсът има амбицията да се утвърди като ежегодна платформа за откриване на нови таланти и да засили международната видимост на София като европейски културен център.

Международният диригентски конкурс – София се провежда в рамките на проектно предложение „Столица Култура – Пулсът на София“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“





