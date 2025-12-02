Носителят на Латино Грами Антонио Серано гостува в София

На 11 декември от 19:00 ч. сцената на зала „България“ ще се превърне в място за необикновена среща между испанската страст и чешката симфонична енергия. Под диригентската палка на Вилиана Вълчева, оркестърът на Софийската филхармония ще представи програма, в която главен герой е един от най-виртуозните и универсални музиканти на нашето време – Антонио Серано.

Програмата

В първата част на концерта ще прозвучат Първа и Втора сюита от „Тривърхата шапка“ на Мануел де Файя в авторски аранжимент на Антонио Серано – пъстър калейдоскоп от андалуски ритми, танцови импулси и симфонична изтънченост.

Във втората част Софийската филхармония под прецизната палка на Вилиана Вълчева ще представи Симфония № 6 в ре мажор, оп. 60 от Антонин Дворжак – жизнерадостно и лирично платно, пропито с чешки народни мотиви и искрящи хармонии.

Считан за един от най-великите хармоника-виртуози в историята, Антонио Серано променя представите за този инструмент, като го въвежда във фламенкото и става част от легендарната формация на Пако де Лусия между 2004 и 2014 г. Музикалната му гъвкавост го отвежда в джаза, класиката, барока, тангото и поп музиката, а неговите колаборации обхващат артисти като Лари Адлер, Тутс Тилеманс, Винтън Марсалис, Барбара Хендрикс и редица световни оркестри.

През кариерата си е работил с оркестрите на Белгия, Кьолн, Хайделберг, Кил, Истанбул и др., изпълнявайки оригинални концерти за хармоника от Вийа-Лобос, Арнолд, Воан Уилямс и др. Записите му, сред които Armonitango (2007, с Тутс Тилеманс), Harmonious (2012) и Clásicos Españoles y Argentinos (2018), получават възторжени отзиви. През 2020 г. адаптира за хармоника и оркестър балета „Тривърхата шапка“ на Мануел де Файя – творба, която ще прозвучи и в София.

Серано има множество награди, сред които се отличават Латинo Грами за албума Entre 20 aguas: A la música de Paco de Lucía, Bernie Bray Award за най-добър хармоника-изпълнител на годината (SPAH) и наградата на Международния джаз фестивал в Сан Хавиер за виртуозност и жанрова универсалност.

Вилиана Вълчева – прецизната и вдъхновена диригентка на България – е родена във Варна. Започва пътя си като пианистка, завършва НУИ „Добри Христов“, а след това продължава в Швейцария, където специализира клавирно изкуство, камерна музика и съпровод. Същинският ѝ творчески полет идва с дирижирането: в Университета в Люцерн завършва с отличие оперно и симфонично дирижиране в класа на Ралф Вайкерт. Усъвършенства се при титани като Хайтинк, Цинман, Мета, Булез, достига финала на конкурса в Кадакес и дирижира в легендарния берлински форум „Das Kritische Orchester“. Работи в оперните театри на Люцерн и Цюрих, а през 2014 се завръща във Варна като щатен диригент, където създава поредица нови постановки.

Следват дебюти в Италия с Вердиевия „Реквием“ и „Норма“, успешни изяви в Пловдив, Русе, Биел/Солотурн и участия с Берлинската Щаатскапеле. През 2022 дебютира със Софийската филхармония и гостува на фестивала „Палешак“ по покана на Хосе Кура.В сезон 2023/2024 ръководи българската премиера на мюзикъла „Семейство Адамс“, участва в „Symfonia Umenia“ в Братислава и е отново гост на Софийската филхармония, партнирайки си със звезди като Мидори и Анастасия Кобекина. През май 2024 е член на журито на престижния конкурс за диригенти „Димитри Митропулос“.

Билети на касата на зала „България” и в Ивентим.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com