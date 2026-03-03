Българската галерия в Рим представя артисти от цял свят

Българският културен институт в Рим ще предизвика международната арт общност с респектиращо събитие – на 6 март в галерия „България“, която се намира в историческото сърце на Вечния град, ще бъде открита изложбата Emozioni e colori di marzo. Колективната експозиция представя художници от различни националности и континенти, обединени от най‑силния универсален език между културите: изкуството.

В изложбата участват артисти от сдружението „100 художника от Виа Маргута“, както и творци, свързани с Conf.e.p.i — Европейска конфедерация на професионалисти и предприемачи, което подчертава международния характер на събитието.

Художничката Диана Кирова и актрисата Изабел Русинова, които живеят и творят в италианската столица, са българската следа между авторите.

Цвят, форма, съзерцание и любов се преплитат в представените произведения, разкривайки богатството на индивидуалните художествени почерци и силата на общото творческо преживяване. Куратори на Emozioni e colori di marzo са бразилката Симона де Пинхо и Олга Босева, които обединяват различни културни перспективи в единно визуално пространство.

В залите на галерия „България“ произведенията засияват в жив диалог помежду си, превръщайки пространството в арена на емоции, културни срещи и визуална чувствителност.

