1400 евро за тримата Стораро в Брюксел - 196 за Робърт Плант у нас

Брюксел събира на една сцена всички певци от прочутата фамилия Стораро. Концертът бил заплануван на 28 март 2026 г., а билетите за шоуто вече се продават на цени от 60 до 1400 евро. Най-скъпото място е наречено диамантено. Сребърният вход е по 600 евро, златен ВИП – за 800 евро, и платиниум – по 1200 евро, съобщава "Хотнюз".

Организаторите от Balkan Royale Party са избрали залата в популярния център за събития „Кларидж“. Сградата е построена преди 90 г. в един от най-бедните квартали в столицата на Европа. Там се провеждат най-различни събития - връчване на различни награди и музикални концерти, като през 2024 г. там е пяла любимата и у нас сръбска фолкфурия Теа Тайрович.

Вратите за феновете на Емрах, Фики и Тони Стораро отварят в 21 ч., а домакините им твърдят, че това няма да е просто парти, а луда балканска нощ, изпълнена с енергия, където чаши се вдигат, а токчета се чупят по дансинга и всички пеят заедно до изгрев слънце.

"Евтинийка, какво му плащаш", написа музикнатът Светльо Витков във Фейса.

В същото време билетите за концерта на Робърт Плант в Античния театър в Пловдив на 6 юли са почти изчерпани, те са на цени от 100 до 160 евро. Великият музикант пристига със Saving Grace и Сюзи Диан.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com