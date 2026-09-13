Този хит от 1971 г. остава рок легенда за всички времена
Робърт Плант пише текста спонтанно, а парчето по-късно влиза в музикалната история
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Робърт Плант пише текста спонтанно, а парчето по-късно влиза в музикалната история
Пред българската публика Плант ще представи песни от последния албум на Saving Grace
Легендарният вокалист на Led Zeppelin пристига с проекта си Saving Grace за специален концерт в Античния театър в понеделник
Времена и нрави!
Робърт Плант с концерт в Пловдив със Saving Grace и Сюзи Диан
Робърт План отмени турне, за да се яви пред съда в Лос Анджелис
Основателите на легендарната рок група „Лед Цепелин" Робърт Плант и Джими Пейдж ще бъдат съдени заради скандала с авторските права на песента „Stairwa...
Милиардерът искал да организират 35 концерта в три града Ричард Брансън предложил парите на рокаджията, за да събере "Лед цепелин" Робърт Плант взри...