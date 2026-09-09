Този хит от 1971 г. остава рок легенда за всички времена

Робърт Плант е едва на 23 години, когато написва текста на песента, която ще се превърне в един от най-разпознаваемите рок химни в историята. „Stairway to Heaven“ на Лед Цепелин продължава повече от осем минути, започва почти нежно с акустично звучене и постепенно прераства в мощна рок кулминация. Песента влиза в четвъртия албум на групата и бързо се превръща в неизменна част от концертите й, пише Antyradio.pl. Любопитното е, че началото на текста се появява почти спонтанно - край камината, с молив и лист хартия.

Текстът се появява край огъня

Историята около създаването на „Stairway to Heaven“ е почти толкова известна, колкото и самата песен. Плант един ден сяда край камината с молив и лист и започва да записва думи и образи, които впоследствие се превръщат в текста на композицията.

Тогава той е само на 23 години. Едва ли би могъл да предвиди, че написаното в този момент ще се превърне в част от една от най-обсъжданите и разпознаваеми песни в историята на рок музиката.

Осем минути, които нарушават правилата

„Stairway to Heaven“ е необичайна и като структура. Композицията е разделена на три основни части, като с всяка следваща минута темпото и силата постепенно се увеличават. От тихото акустично начало тя достига до мощен финал, превърнал се в един от емблематичните моменти в рока.

Продължителността над осем минути на пръв поглед я прави неподходяща за традиционния радиоформат. Именно затова критиците често я посочват като пример за песен, която постига огромна популярност, без да следва обичайните правила за създаване на радио хит.

Радиостанциите не могат да й устоят

Само няколко години след появата си песента вече е сред най-търсените от слушателите по американските радиостанции. Дължината й, която първоначално би могла да изглежда като пречка, не успява да спре популярността й.

„Stairway to Heaven“ се превръща и в задължителен момент от концертите на Лед Цепелин, а постепенно придобива статут, който далеч надхвърля рамките на обикновен хит.

Песента влиза сред най-великите в историята

Признанието продължава десетилетия след създаването й. През 2000 г. VH1 поставя „Stairway to Heaven“ на трето място в класацията си на 100-те най-велики рок песни.

През 2004 г. „Ролинг Стоун“ я поставя на 31-во място в своя списък на 500-те най-велики песни на всички времена. Композицията е включена и в Залата на славата на наградите „Грами“.

От рок сцена до Библиотеката на Конгреса

През 2023 г. „Stairway to Heaven“ получава още едно значимо признание - включена е в Националния регистър на звукозаписите на Библиотеката на Конгреса на САЩ.

Там се съхраняват записи, определени като значими заради своето културно, историческо или художествено значение. Така песента, започнала с няколко реда върху лист край камината, повече от половин век по-късно вече има официално място сред музикалното наследство на ХХ век.