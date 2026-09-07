Васко Василев разкри семейна тайна, свързана с Иван Вазов

Световноизвестният ни цигулар Васко Василев разкри невероятна семейна тайна, свързана с великия Иван Вазов.

Оказва се, че неговата прабаба е била прислужница в дома на патриарха на българската литература. Виртуозът разказа историята за първи път пред Лора Крумова в "На фокус".

Прабаба му Маруда била бежанка, която в продължение на година-две чистила дома на Вазов в София. Именно той я викал да работи при него. Днес, повече от век по-късно, тази малка подробност от живота на великия писател се оказва част и от родословието на един от най-известните български музиканти по света.

"Моята прабаба е била прислужница на Иван Вазов. Чистила е за него къщата му в София", разкри Василев.

Днес концертмайсторът на Кралската опера в Лондон обикаля световните сцени с цигулката си, но зад виртуоза стои едно момче с необикновено детство и семейна история, която го свързва, макар и по неочакван начин, с един от най-големите българи и той се гордее с това.