Трагедия покруси Мира Добрева. Дъщеря й е неутешима

Трагедия сполетя семейството на Мира Добрева. Телевизионната водеща съобщи, че бащата на дъщеря й Лора - Веселин, е починал.

"Веселин отиде в Царството на веселието. Благодаря ти за Лори, Веско!", написа Мира в поста си. И показа една от най-ценните спомени в кадър, на който е заедно с детето и татко му.

След това и самата Лора Добрева се сбогува с баща си с емоционален пост.

"До последно се грижеше за мен като за малко дете. „Имаш ли си мед? Яла ли си супичка? Не ходи с голи глезени, тате...” Носеше ми джинджифил през зимата и студени череши през лятото…

Беше най-добрият, най-великодушният, най-усмихнатият човек на света. Подари ми първата роза в живота. Вчера му поднесох последната.

Господ прибра своя ангел.

Винаги ще те нося в сърцето си, тати. И всеки ден ще се старая да се гордееш с мен", пише съкрушената Лора.