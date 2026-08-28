Империя за милиони. Кой ще поеме наследството на Доли Партън

След кончината на Доли Партън въпросът за нейното финансово и правно наследство застава в центъра на вниманието. Казусът е сложен най-вече поради факта, че тя и нейната дългогодишна половинка Карл Дийн, който починал през 2025 г., нямат преки наследници.

Състоянието на Партън се оценява на над 450 милиона долара (а според някои източници на над $650 млн.). Империята ѝ включва изключително ценен музикален каталог с авторски права, търговски марки и дял в популярния тематичен парк „Доливуд“.

Към момента няма публично оповестен документ, който да потвърждава как точно ще бъдат разпределени активите ѝ. Все още не е известно кой какво ще получи, поради което всякакви твърдения за конкретни роднини или организации остават в сферата на спекулациите.

Въпреки това е известно каква беше стратегията на музикалната легенда приживе.

Още през 2020 г. Партън сподели, че работи с адвокати по подробно планиране на наследството си. Тя бе напълно наясно колко е критично за един артист да уреди правата върху музиката и бизнеса си, за да избегне последващи съдебни спорове.

Доли бе едно от 12-те деца в семейство Партън. Нейните оцелели братя, сестри и десетки племенници са сред най-вероятните бенефициенти. Документи от завещанието на съпруга ѝ Карл Дийн от 2013 г. разкриват, че общо 19 племенници (от двете страни) са били включени в семейното планиране, което е ясен знак за тяхната роля.

Тъй като паркът е работещо партньорство, а не просто лично имущество, бъдещето на нейния икономически дял ще се реши от корпоративните споразумения за собственост.

Голяма част от активите се очаква да преминат към нейните фондации, включително Imagination Library, на която тя посвети голяма част от живота си.

Независимо как ще бъдат разпределени финансовите ѝ активи, културното и хуманитарно наследство на Доли Партън остава обезпечено - чрез музиката ѝ, парка и милионите детски книги, които продължават да променят живота на децата по света.