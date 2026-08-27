Важна новина за всички пенсионери. Промяна с пенсиите през септември

Български пощи ще започнат изплащането на пенсиите и добавките към тях за месец септември 2026 г. в периода от 4 до 18 септември. Промяната в обичайния график произтича от измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от 24 юли 2026 година.

Съгласно новите разпоредби пощенските станции изплащат сумите чрез електронен изплащателен картон между седмо и двадесето число на месеца, за който се отнасят средствата. Когато началната или крайната дата съвпаднат с неработен ден, изплащането се премества и започва в началото или приключва в края на предходния работен ден.

През септември 2026 г. седмо число е почивен ден, поради което процесът стартира по-рано на четвърти септември. Двадесети септември пък се пада в неделя и това налага финалът на изплащането да бъде изнесен на осемнадесети септември.