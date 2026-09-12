Важна новина за всички пенсионери. Промяна с пенсиите през септември
Ето на кои дати възрастните могат да получат парите си
Следете всички новини, анализи и коментари за Дати. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето на кои дати възрастните могат да получат парите си
Те по-често преминават през финансови затруднения
Математиката може да се окаже ключът към прием в предпочитаната специалност
Енергията на тези числа е идеална за важни начинания, финансови решения и укрепване на лични взаимоотношения
Началото на новата година ще бъде бурно
Правилно избраният ден носи хармония и благополучие в семейството
Те са с най-силна интуиция и „свръхчувствителност“
Те са изпратени в света със специална мисия
Насрочени са дати за два от отложените мачове
Проверете календара, за да сте сигурни, че прическата ви е успешна и привлича пари
Независимо от месеца на раждане, тези дати показват изключителен ум
Какво се случва, когато двата свята - лявото и дясното полукълбо на мозъка - се сблъскат?
Тези хора притежават древно и вечно знание още от раждането си
Нумеролозите ги смятат за най-благоприятни за постигане на голям напредък
Според експерти по нумерология четири дати от месеца са свързани с феномена
Нумеролозите идентифицират четири дати, които показват, че човек има най-висока интуиция
Какво ни очаква през втората половина на годината
Младите определено държат на числата и символиката
Встъпването в длъжност ще е чак на 20 януари догодина
Изпити ще положат деца, които са били в карантина или в болница в София