Сътресения и обрати! Тамара Глоба посочи съдбовните дати в началото на 2026

Според известната руска астроложка Тамара Глоба началото на 2026 няма да бъде лесен период, а напротив – една от онези години, в които се вземат съдбовни решения. И такива решения със сигурност ще има. Определени дати още в първата половина на годината обаче могат силно да повлияят, а в някои случаи дори да променят по-нататъшния ход на събитията – както в личен, така и в глобален план.

Според китайската астрология 2026 г. ще премине под знака на Огнения кон. Това е символ, който традиционно се свързва с резки движения, борба за лидерство, стремеж към влияние и неудържимо желание за напредък. Конят не търпи застой – той или препуска напред с пълна сила, или хвърля ездача си. Тамара Глоба подчертава, че късметът ще бъде на страната на онези, които отдавна се подготвят за пробив, които имат ясни цели и амбициозни планове и не се страхуват да поемат отговорност за действията си.

Именно поради тази причина 2026 г. се смята от мнозина за време на големи сътресения – както на лично, така и на световно ниво. Това ще бъде година, в която колебанието ще струва скъпо, а ясната позиция и решителните действия ще носят резултати.

Известният астролог прави и исторически паралели. Предишни години на Огнения кон са били белязани от значими събития. През 1966 г. например в Китай започва Културната революция – процес, който не само променя страната отвътре, но и отеква далеч извън нейните граници. Според Тамара Глоба и годината, която ни предстои, може да донесе смени на правителства, формиране на нови международни съюзи и сериозно преразпределение на влиянието в световен мащаб. Всичко това ще се случва емоционално, внезапно и често непредсказуемо.

Тамара Глоба обръща специално внимание на края на февруари – период, който напомня за известното пророчество на Волф Месинг. Тук не става дума за един конкретен ден, а за по-дълъг отрязък от време – приблизително от 20 февруари до края на месеца. Именно тогава ще започне планетарно подравняване, което може да създаде илюзия за пауза и временна стабилизация.

Астроложката обаче предупреждава, че тази „тишина“ е измамна. Под повърхността ще текат процеси, които ще се проявят по-късно, включително и през 2029 г. Всички споразумения и договорки, постигнати през тези дни, изискват особено внимание. Ако важни решения се вземат преди обяд, съществува риск те да бъдат нестабилни и лесно нарушени. Много по-безопасно е, съветва Глоба, преговори и подписване на документи да се извършват в следобедните часове, когато вероятността за траен и устойчив резултат е по-голяма.

Началото на новата година ще бъде бурно. На 10 януари ще има интензивна планетарна опозиция с участието на Юпитер. Това е ден, в който трябва да се избягват конфликти, демонстративно доказване на правота и крайни позиции. Енергията на деня насърчава преувеличени реакции, резки думи и груби постъпки, които по-късно могат да се окажат трудно поправими.

Тамара Глоба обръща внимание и на 20 януари – момент, в който ще бъде особено важно да решите с кого сте готови да си сътрудничите в бъдеще. Това важи както за професионалната сфера, така и за личните отношения. Изборите, направени тогава, ще имат дългосрочни последици.

Изключително значима дата е 17 февруари , когато ще се случи пръстеновидно слънчево затъмнение, видимо от Испания, Португалия и Исландия. Според Глоба това затъмнение може да се окаже съдбоносно за Европа. Последствията от него ще бъдат усетени от жителите на континента по различен начин – от политически решения до сериозни промени в обществените нагласи. Затъмнението може да задейства цяла верига от събития, чиито ефекти ще се разгръщат във времето.

Тъй като предходната година е била период на болезнено, но необходимо прочистване, 2026 г. се явява моментът, в който несигурностите започват постепенно да отстъпват. Това ще бъде време на внезапни, но освобождаващи промени, засягащи технологиите, информационната среда и човешките взаимоотношения.

Огненият кон символизира именно тази дълго потискана сила, която най-накрая се освобождава. Новата година ще бъде благоприятна за активните и решителните хора, които ясно осъзнават накъде вървят и защо. За обърканите и колебаещите се обаче 2026 г. ще бъде сериозно изпитание, защото тази година не търпи съмнение и изисква ясни, конкретни действия.

Основното настроение на 2026 г., категорична е Тамара Глоба, е преходът от застой към движение. След дълъг период на пауза светът и хората в него отново ще започнат да ускоряват темпото си. А решенията, взети на тези ключови дати в първата половина на годината, в голяма степен ще определят посоката, в която ще ни отведе това ускорено движение, пише zajenata.bg.

