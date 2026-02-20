Само 3 зодии ще бъдат на гребена на вълната до края на месеца

Последната седмица на февруари 2026 г. се очертава като повратна за три зодиакални знака. Според астролога Алис Ху небето подрежда рядка комбинация от влияния - сезон на затъмнения, смяна на енергийни цикли и началото на Годината на Огнения кон по лунния календар. Пълнолунието в Лъв вече раздвижи теми като самочувствие, признание и лична идентичност, а мнозина усетиха освобождаване от стари роли. Докато промените текат при всички, за Лъв, Дева и Водолей този период може да се окаже решаващ.

Лъв

Пълнолунието в собствения знак постави Лъвовете под ярка светлина. При някои това е отключило неочаквана несигурност или съмнение в собствените способности - усещане, което не им е типично. Според Ху обаче този кратък спад е част от по-дълбоко пренастройване.

Вниманието вече се измества към професионалната сфера. Лъвовете започват да си задават въпроса дали това, което правят, наистина ги вдъхновява. Възможно е да преосмислят партньорства, странични проекти или цялостната си посока на развитие. До края на месеца някои представители на знака могат да вземат решения, които коренно да променят представата им за успех и признание.

Дева

Още от есента Девите усещат, че даден етап от живота им се изчерпва. Натрупаната умора и усещането за застой ги карат да търсят нов смисъл и по-лека перспектива. Според Алис Ху финалът на февруари носи точно такъв шанс.

Тук не става дума само за подреждане на дома или изчистване на списъка със задачи. Промяната е по-дълбока - отказ от излишния перфекционизъм и от твърде строгите изисквания към себе си. Девите ще започнат да приемат по-гъвкава версия на собствената си личност. Тази вътрешна трансформация ще ги подготви за динамичните събития, които предстоят през март.

Водолей

Водолеите вече преминаха през новолуние и слънчево затъмнение в своя знак - силен старт на лична нова глава. Тези събития засилиха стремежа им към независимост и вътрешен баланс. Желанието за свобода вече не е абстрактна идея, а конкретна необходимост.

Краят на февруари може да ги изправи пред сериозни професионални решения. Някои ще обмислят смяна на работното място, други - начало на собствен проект. Промяната може да изглежда рискована, но според Ху именно тя ще отвори нови възможности. Най-важното за Водолеите е да не пренебрегват личните си граници и да поставят грижата за себе си на първо място в процеса на преход.

