Три зодии влизат в по-светъл финансов период
Напрегнатият транзит между Меркурий и Сатурн носи трезви решения и шанс за по-стабилно бъдеще
Следете всички новини, анализи и коментари за зодиакални знаци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Напрегнатият транзит между Меркурий и Сатурн носи трезви решения и шанс за по-стабилно бъдеще
Според астролога Ким Ени юни носи мощен обрат в парите, любовта, кариерата и вътрешния баланс
Астрологичният транзит засилва увереността, спокойствието и готовността за положителна промяна
Благоприятните астрологични аспекти засилват личната стойност, привлекателността и шанса за материален напредък
Астрологичният аспект между Меркурий и Нептун помага да се разсее объркването и да се върне радостта от живота
Денят е благоприятен за действия, които изискват увереност
Юпитер в Лъв отваря път към любов, пари, кариера и съдбовни промени
Юпитер напуска Рак на 30 юни, но преди това може да отвори врата към по-добри доходи и материална сигурност
Ретроградният Плутон активира дълбоки промени в доходите, контактите, професионалната среда и личното отношение към парите
Директният Меркурий отключва по-лесни решения, кариерни шансове и финансов подем
Новолуние в Телец носи любов, пари и големи решения между 11 и 17 май
Марс и Венера отприщват мощна енергия за промени, успех и емоционално обновление
Вселената отваря врати за късмет, промени и нови възможности
Денят отваря очите за важни истини и променя отношенията и решенията
След съмнения и застой идва период на действие и реални постижения
Неочаквани приходи и динамични решения могат да донесат големи печалби
Астрологични събития разтърсват периода 4-10 май и отварят нови възможности
Луната в Скорпион отключва решителност и освобождаване от напрежението
Късмет, любов и пари се подреждат под силното влияние на планетите
Рядък аспект между Венера и Плутон отключва силен финансов подем