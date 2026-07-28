Всички дела на четири зодии ще се подобрят рязко в идните дни

Четири зодиакални знака навлизат в период на осезаемо раздвижване, след като Меркурий приключи ретроградната си фаза и премина към директно движение в Рак. Според астролозите Овен, Рак, Везни и Козирог ще усетят най-силно края на забавянията, недоразуменията и връщането към нерешени проблеми. Пред тях се открива възможност да възстановят прекъснати разговори, да подредят плановете си и да преминат към конкретни действия. Влиянието може да бъде особено силно и при хора, чиито асцендент или Луна попадат в някой от тези четири знака.

Овен подрежда дома и отношенията с близките

През последните седмици Овните може да са усещали напрежение в семейството, трудности в общуването или емоционални изблици, които са пречили на спокойното решаване на проблемите. Отлагани разговори вероятно са оставяли усещането, че едни и същи теми непрекъснато се връщат.

С директното движение на Меркурий яснотата постепенно се възстановява. Знакът получава по-добра възможност да каже какво го тревожи, да чуе другата страна и да постигне разбирателство.

Раздвижване се очаква и около дома. Може да бъдат приключени ремонти, сделки с имоти, премествания или решения, свързани с подредбата и семейния бюджет.

Рак преминава от размисъл към действие

Ретроградният Меркурий в собствения им знак принуди Раците да се вгледат по-дълбоко в себе си. Мнозина вероятно са преосмислили начина, по който се представят пред другите, личните си цели и посоката, в която искат да продължат.

Сега думите и намеренията им ще започнат да звучат по-ясно. Раците ще могат по-уверено да говорят за желанията, проектите и промените, които подготвят.

Периодът е подходящ за начало на лична инициатива, важен разговор или решение, което дълго е било отлагано. Вътрешното колебание отслабва и на негово място идва желание за реални действия.

Везни получават силен шанс в кариерата

За Везните ретроградният период може да е донесъл забавяне на професионални планове, неразбирателство с ръководството или усещане, че усилията им не получават необходимото признание. Представянето на идеи и воденето на преговори вероятно са били по-трудни от обичайното.

След промяната в движението на Меркурий ситуацията започва да се отпушва. Думите им ще бъдат приемани по-сериозно, а предложения, които преди са били пренебрегвани, могат отново да попаднат във фокуса.

До началото на август се очертава благоприятен период за важни срещи, кандидатстване за нова позиция, поемане на отговорност или представяне на голям проект. Везните трябва да използват момента, но без да обещават повече, отколкото могат да изпълнят.

Козирог намира път към помирението

При Козирозите най-силно са били засегнати близките и деловите партньорства. Съвместни планове може да са се забавили, а опитите за постигане на съгласие да са се сблъсквали с мълчание, неразбиране или връщане към стари конфликти.

Директният Меркурий носи шанс отношенията постепенно да се успокоят. Разговорите стават по-конструктивни, а партньорите могат отново да преразгледат целите, които ги свързват.

За хората в продължителен спор периодът предлага възможност за окончателна развръзка. Помирението обаче ще изисква откровеност и готовност да бъде чута не само собствената позиция, но и тази на другия.