Страстни ласки: Карлос Насар съблече волейболистката

Най-мощният тежкоатлет на планетата Карлос Насар буквално подпали гръцкото крайбрежие, след като заряза тежките тренировки и се отдаде на безрасъден лукс. Нашят шампион нае скъпарска яхта, на която разхожда зашеметяващото си гадже – волейболистката Александра Костадинова. Насар, чиято мускулатура изглежда по-впечатляваща от всякога, се разхожда гол до кръста под жаркото слънце и не спира да демонстрира невиждани танцови умения под звуците на шумни гръцки хитове, докато местните зяпат с отворена уста.

Горещи ласки на палубата: Красавицата не го изпуска от обятията си

Свалката между двамата топ спортисти очевидно е достигнала точката на кипене, тъй като надарената волейболистка буквално е залепнала за тялото на щангиста и отказва да го пусне дори за секунда. Изкусителната Александра сама взриви социалните мрежи с палави кадри от палубата, придружени с многозначителното признание: „Събираме спомени“. Горещото парти в открито море е рязък завой от тежкия спартански режим, на който двамата бяха подложени доскоро по време на лагера на високопланинската база „Белмекен“.

Романтика подпали планината: Заря и обяснения в любов преди лукса

Преди да отплават към гръцките острови, Насар доказа, че е пълен хит и в романтиката. В началото на месеца, докато бяха изолирани на Белмекен, тежкоатлетът организира чутовно среднощно шоу с пищна заря в чест на рождения ден на Александра. Тогава спортистът се обясни публично в любов на волейболистката с думите: „Радвам се, че си част от живота ми и ти благодаря за всички прекрасни моменти“. Сега обаче двамата официално смениха чистия планински въздух с разточително гръцко лято и денонощен купон по вълните.

