Карлос Насар става лице на България пред света

Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар ще бъде едно от новите лица, които ще представят България пред света. Спортистът прие поканата на министъра на туризма д-р Илин Димитров да се включи в националната инициатива за популяризиране на страната ни чрез успели и вдъхновяващи българи.

След победителката в „Евровизия“ 2026 ДАРА, Карлос Насар също става посланик на добра воля на българския туризъм. Идеята на кампанията е светът да опознае България не само като красива туристическа дестинация, но и като родина на талантливи, успешни и вдъхновяващи личности.

По време на срещата министърът подари на шампиона специална статуетка с българска роза – символ, който ще бъде част от посланието към международната публика.

„България има нужда от своите шампиони. Сравняват Ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страната ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея“, заяви министър Димитров.

Карлос Насар прие мисията с гордост и подчерта, че за него е чест да бъде сред хората, които представят родината си.

„Нашата страна е мила на всички, които я носим в сърцето си. Красива е и заслужава да бъде видяна от повече хора по света“, каза олимпийският шампион.

Кампанията предвижда известни българи от спорта, културата, музиката и обществения живот да покажат България през собствените си очи – чрез любимите си места, личните си истории и емоционални послания към хората, които все още не са открили красотата на страната ни.

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