Кристиан Аманпур стана посланик на добра воля на ЮНЕСКО
Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова обяви известната британска журналистка и международен кореспондент на CNN Кристиан Аманпур за посланик на...
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Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова обяви известната британска журналистка и международен кореспондент на CNN Кристиан Аманпур за посланик на...