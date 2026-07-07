Какви са фактите зад водевила "полетите на Пеевски"

Дали в една нормална държава институциите биха занимавали обществото вече няколко седмици с темата – за къде и с кого е летял един депутат и лидер на опозиционна партия (какъвто в случая е Делян Пеевски) при положение, че да пътуваш не е престъпление, нито да пътуваш със свои близки или приятели.

Колкото до конституционния съдия Десислава Атанасова, към момента информацията на министър Демерджиев, че тя е пътувала в един частен самолет с Делян Пеевски, е невярна, и е нищо повече от една фалшива новина, хвърлена в публичното пространство. Тогава къде е проблемът с „полетите на Пеевски“, за да бъде темата коментирана от сутрин до вечер по медиите и телевизионните студия, при положение, че в държавата има редица значително по- важни въпроси за решаване.

Първо - от публичните декларации на Пеевски за имущественото му състояние е видно, че той има достатъчно средства да заплати тези полети, колкото и да са на брой. Тук не става дума за една публична личност, при която декларираният доход не покрива разходите за пътувания. Точно обратното - покрива.

Второ – самият Пеевски декларира публично, че полетите му са платени с негови средства и такива на семейството му, че няма публични средства, които да са използвани за заплащането на тези полети. Т.е. държавата нищо не е похарчила, за да пътува той. Тогава какъв е проблемът? Всеки има право да пътува и това е едно от основните и гарантирани човешки права и свободи.

Трето - бил пътувал с конституционния съдия Десислава Атанасова, което се оказа абсолютно невярно. Но дори и да беше вярно, също не е престъпление. И това не зависи от напъните на вътрешния министър Демерджиев да „докаже“ на всяка цена, дори с извършването на закононарушение (каквото несъмнено е нерегламентираното ползването на PNR системата), че Атанасова и Пеевски са пътували в един същи самолет. Да се чуди човек, това ли е най-големият проблем в държавата, че е завладял съзнанието на Демерджиев до степен на обсесия.

Личностните отношения между Демерджиев и Пеевски не може да ангажират такова обществено внимание и да ползват такъв институционален ресурс. Не е сериозно. Имаме инфлация, спорен бюджет, високи цени в магазините, война по пътищата и още и още съществени за хората проблеми.

Четвърто – Пеевски не можел да плаща полетите си, защото бил санкциониран по „Магнитски“ и ако друг ги плащал, защо не ги бил декларирал. Е, Пеевски е пътувал не само с частен самолет, а и десетки пъти с гражданската авиация. Тогава, защо не са му отказвани полети от турските авиолинии или от тези на ОАЕ например, след като е санкциониран? Защото, както много пъти вече е коментирано, санкциите по „Магнитски“ не действат на територията на ЕС (а това значи и за България), а и не само там.

Те действат единствено за територията на САЩ и спрямо американската администрация, граждани и фирми. На български гражданин не може да му бъде отказано правото в собствената му държава да има банкова сметка и да извършва плащания по нея. А дори и полетите да са плащани от трето лице, но със средства на Пеевски – това също не е нарушение, а и не води до задължение за деклариране.

Пето – Пеевски бил пътувал многократно с хора – като адвоката си и лица от управлението на „Булгартабак“, които явно познава и това било някак конспиративно. И защо да е конспиративно, публично известно е (има много публикации в медиите от преди десетина години), че Пеевски чрез своя фирма е бил акционер в „Булгартабак“. Не е нито странно, нито „конспиративно“, че е познавал директорите там.

А опорката, че за Дубай са пътували и други бизнесмени (което вероятно е така и то в едни и същи полети), не означава непременно, че същите са пътували по съвместна работа с Пеевски. Може да са пътували със семействата си, с приятели за забавление, с любовници и прочие. Има и директни полети София – Дубай, значи ли това, че всички 150 – 200 души, които се оказват в един и същи полет, имат някаква връзка по между си? Малко започва да прилича на крими-екшън ала „Убийство в Ориент Експрес“ по Агата Кристи. Само дето Демерджиев не е в ролята на детектива Еркюл Поаро.

Да оставим обаче майтапа настрана. Проблем има, и той е наистина голям. Но този проблем съвсем не е за Пеевски. Проблемът е за Демерджиев, за подчинената му държавна структура МВР, както и за стотиците граждани, до чиито лични данни за пътувания, вътрешният министър (очевидно незаконно и целенасочено) е имал достъп. И не само е имал достъп, но си позволи от парламентарната трибуна да споменава част от имената им, да прави инсинуации и внушения.

Проблем от обсесията на Демерджиев по Пеевски, в крайна сметка ще възникне и за България и тук вече злополучният вътрешен министър и бивш адвокат, ще трябва освен да се обяснява, да понесе и своята отговорност. Защото европейските институции - Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS), Европейския комитет по защита на данните (EDPB), Европол и Интерпол, вече бяха сезирани за безпрецедентния теч и злоупотреба с лични данни на граждани на Европейския съюз и трети страни.

Става дума за данни за над 100 000 граждани на различни държави, неправомерно извлечени, очевидно с благословията на Демерджиев, от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в България. Само и само да се открият в тези данни няколкото интересуващи Демерджиев имена, включително това на Пеевски.

За това негово действие Европа, при строгата регулация и защита на личните данни, със сигурност няма да си затвори очите.

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