Лена се появи! Събира армия стажанти

Дясната ръка на Кирил Петков - Лена Бориславова, която бе отстранена от парламента от Асен Василев, се появи отново. Тя набира армия стажанти. Не е ясно обаче какъв е проектът, за който търси свежа юридическа мисъл.

Търся мотивирани стажанти - студенти по право със завършен трети до пети курс, които умеят да вникват в сложни правни казуси, да анализират съдебни документи и имат интерес в сферата на върховенство на правото, обяви Лена Бориславова във фейсбук.

Ако отговаряте на тези условия и желаете да учите нови неща, докато работите изцяло дистанционно до 15-20 часа седмично, моля изпратете кратка автобиография на имейл [email protected], допълва Бориславова.

Срокът за кандидатстване за стажантска позиция е до 17 юли 2026, а стажантската програма ще обхване месеците август и септември 2026 г. Избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю - на живо или онлайн.

Стажът е неплатен с опция да бъдете поканени да сключите постоянен трудов договор за платена позиция от октомври 2026 г. (с възможност за работа на пълен или на половин работен ден), обещава Бориславова.

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