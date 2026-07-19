Всичко по темата Лена Бориславова

Лена се появи! Събира армия стажанти
Обещава работа от октомври
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Лена Бориславова. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обещава работа от октомври
ГЕРБ припомни истината за пудели, пачки и незаконните арести на Рашков
Аден Василев не понасял Бориславова. Причината
Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу нея
Народната представителка от ПП-ДБ доброволно се отказа от депутатския си имунитет на 22 януари
Срещу нея тече разследване за фалшифициране на документи
Пак се изживява като морален инквизитор
С Божанков написаха сигнал
Снимка на депутатката от ПП подпали мрежата
Викат я на разпит