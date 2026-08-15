Легендарен завод позлатява наш град. Северът се събужда

Плевен отново влиза на индустриалната карта на България. След години на търсене на нова икономическа посока, градът получава мощен тласък от инвестиции, които променят не само индустриалната зона, но и самочувствието на региона. В центъра на тази трансформация стои един завод, който поколения плевенчани наричат просто "Рубин" - символ на труд, стъкло и история. Днес той е част от глобална група и носи в Плевен инвестиции, каквито градът не е виждал от десетилетия.

Индустриалният парк – новото икономическо сърце на Северна България

Индустриалният парк в Плевен е разположен в западната част на града, в района на Телиш, и е първият сертифициран зелен индустриален парк в България. Проектът е създаден от Tavistock Group Bulgaria и FairPlay International - компании, които изграждат модерна инфраструктура, производствени халета, складови зони и енергийни мощности, за да превърнат Плевен в регионален център за индустрия и логистика.

Паркът разполага с над 200 декара терени, собствена подстанция, газификация, възможност за жп връзка и свободна мощност от 2 MW, която може да бъде увеличена до 12 MW. Това го прави една от най-подготвените индустриални зони в Северна България.

"Рубин" - заводът, който пише индустриалната история на Плевен

Най-големият инвеститор в индустриалната зона е „Глас Контрибюшън“, собственикът на легендарния стъкларски завод „Рубин“. Компанията реализира няколко последователни инвестиции, последната от които е на стойност 110 милиона лева - мащаб, който рядко се вижда извън София и Пловдив.

Инвестицията включва нова 300-тонна ванна пещ, модерни производствени линии и разширяване на капацитета за износ. С това Плевен получава 150 нови работни места, а заводът се превръща в един от най-големите производители на стъклени опаковки в региона.

„Рубин“ не е просто предприятие - той е част от паметта на града. Десетилетия наред стъкларите са били символ на плевенския трудов дух. Днес заводът се модернизира, автоматизира и разширява, но остава верен на своята роля: да бъде гръбнак на местната индустрия.

Зелена енергия и нови мощности

През 2026 г. индустриалният парк реализира проект по Плана за възстановяване и устойчивост: 4.997 MWp фотоволтаични мощности и 2 MW системи за съхранение на енергия.

Това превръща зоната в един от най-иновативните индустриални хъбове в страната — място, където производството се захранва от чиста енергия, а предприятията работят с минимален въглероден отпечатък.

Работни места, нови предприятия и икономическо съживяване

Инвестициите в индустриалния парк вече променят трудовия пазар. Плевен привлича инженери, техници, специалисти по автоматизация и логистика. Градът, който години наред губеше млади хора към столицата, започва да ги връща обратно — с модерни условия на труд, стабилни заплати и перспектива за развитие.

Паркът е проектиран да приеме нови производствени компании, логистични оператори и високотехнологични предприятия. Инфраструктурата е готова, терените са подготвени, а интересът от инвеститори расте.