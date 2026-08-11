Наш град кипи от инвестиции. Завод легенда го изстреля в небето

Габрово – индустриалният град, който не спира да се обновява

Габрово - един от най-старите производствени градове в България преживява своя индустриален ренесанс. Индустриалната зона и целият регион влизат в нов етап, в който модернизацията е не просто ремонт, а стратегическо пренареждане на бъдещето. Градът кипи от инвестиции, които променят производствата, енергийната инфраструктура и индустриалните терени.

Енергийната революция в предприятията

През последните месеци над 90 габровски предприятия започнаха проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Това не са малки подобрения, а дълбоки трансформации - нови фотоволтаични системи, модерни производствени линии, автоматизация, която намалява разходите и увеличава продуктивността. Общата стойност на тези инвестиции надхвърля седем милиона евро, а повече от половината идват като европейска подкрепа за зеления преход.

Тази вълна не спира в рамките на общината. В целия регион - Габрово и Търговище, над 140 предприятия реализират проекти за повече от 11 милиона евро. Това е най-голямото енергийно обновяване на индустрията в региона от десетилетия. Фабриките стават по-автономни, по-евтини за поддръжка и по-конкурентни на европейските пазари.

Новите заводи и модернизираните терени

Един от най-ярките символи на индустриалното обновяване е трансформацията на територията на бившия завод „Болшевик“ - легендата за металорежещи машини. Там „Цератицит България“ изгражда модерен производствен център, който променя облика на цялата зона. Сградите са нови, технологиите - от най-висок клас, а концепцията - устойчива и ориентирана към бъдещето. Това не е просто разширение, а индустриална реконструкция, която връща към живот стар терен и го превръща в хъб за високотехнологично производство.

Регионът се движи и от големи интегрирани проекти, одобрени на заседанието на Регионалния съвет за развитие. Това са концепции, които ще определят развитието на инфраструктурата, индустриалните коридори и новите зони за инвестиции. Габрово се позиционира като част от Северния централен индустриален пояс – територия, която привлича инвеститори с модерни терени, квалифицирана работна сила и стратегическа локация.

Севлиево - високотехнологичният съсед

Макар да е извън самия град, Севлиево е неизменна част от индустриалния пулс на региона. Там беше открита нова PVD производствена линия на стойност два милиона евро – инвестиция, която поставя местната индустрия в съвсем различна технологична категория. Това е производство, което изисква прецизност, чисти помещения и инженерна култура, каквато малко региони в България могат да предложат.

Регионът, който се движи напред

Габрово и регионът му не залагат на шумни мегапроекти, а на последователна модернизация. Това е моделът на старите индустриални градове – еволюция, а не революция. Но тази еволюция е мощна: нови заводи, обновени терени, зелена енергия, модерни технологии. Градът кипи от инвестиции, които не просто обновяват икономиката, а я пренареждат за следващото десетилетие.