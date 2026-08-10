Министър с Коран в сърцето и закон в ръката идва в София. Кой е Мустафа Чифтчи

Турски държавник, чийто профил разбива традиционните клишета за министър на вътрешните работи, пристига утре в София.

Официалните съобщения акцентират върху тежките разговори, които ще се водят в МВР за сигурност, граници, миграция и борба с организираната престъпност, но зад кулисите на голямата политика има и любопитна подробност.

А тя е, че на българска земя стъпва човек с необикновена лична съдба - изключително интелигентен, дълбоко духовен и доказан интелектуалец.

В родината си Мустафа Чифтчи е известен с уважителното прозвище „Хафъз валията“. Зад това определение се крие феноменална памет и духовна отдаденост, защото е наизустил целия Коран.

Още по-изумителното е, че Чифтчи съчетава духовността с блестящо светско образование. Той е- дипломиран юрист, богослов и експерт по публична администрация, преминал впоследствие през специализации в Обединеното кралство.

Може би именно този уникален баланс между силата на закона и вярата го прави днес един от най-интересните събеседници на Балканите.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган реши да му повери ключовото Министерство на вътрешните работи на 11 февруари 2026 година, като освободи от поста Али Йерликая, за да назначи на негово място досегашния губернатор на Ерзурум.

За разлика от своя предшественик Чифтчи не идва от националната политика, а от системата на държавната администрация.

Над три десетилетия той се изкачва по стълбицата на турската власт – от каймакам на район до губернатор на два вилаета, където печели уважението на хората именно със своя човешки, но строго принципен подход.

„Поемам и тежка отговорност. Затова очаквам вашите молитви“, заяви Чифтчъ пред TRT Haber след назначаването си.

Кариера, започнала като каймакам

Мустафа Чифтчи е роден през 1970 г. в Чумра, окръг Коня. Завършва специалност „Публична администрация“ във Факултета по политически науки на Анкарския университет през 1995 г.

Година по-късно печели конкурса за кандидат-каймакам (районен управител) към Министерството на вътрешните работи и започва професионалния си път в системата, която днес вече ръководи.

Работи като районен управител в пет турски района – Гюлагач, Текман, Деринкую, Адилджеваз и Каман. През 1998 г. прекарва осем месеца във Великобритания, а през 1999 г. завършва Националната академия за сигурност.

След това заема различни длъжности в Министерството на вътрешните работи, а по-късно работи и в турския парламент. Там е директор на частния кабинет и главен съветник на председателя на Великото национално събрание.

Чифтчи има магистратура по публична администрация. През 2011 г. завършва и Богословския факултет на Анкарския университет. В официалната му биография е посочено, че е продължил образованието си и по право и история.

От Чорум до Ерзурум

През 2018 г. Мустафа Чифтчи е назначен за губернатор на Чорум. Остава на поста почти пет години, преди през август 2023 г. да поеме управлението на Ерзурум.

Именно като губернатор на двата вилаета името му започва да се появява по-често в турското публично пространство.

Основните му изяви са свързани с административни въпроси, миграцията, сигурността и управлението при бедствия. Но през годините няколко случая предизвикват и сериозни обществени дискусии.

„Хафъзът“ на турското правителство

Най-отличителната черта в личния профил на новия министър обаче е неговата религиозна подготовка.

Мустафа Чифтчи е хафъз – човек, който знае целия Коран наизуст. Той разказва, че е завършил заучаването на Корана още през 1983 г. в Коня и вече повече от четири десетилетия не е прекъсвал връзката си със свещената книга.

„Всеки ден задължително отделях по един час и учех“, разказва той.

През 2024 г. Чифтчи участва в състезание за хафъзи, организирано от Дирекцията по религиозните въпроси, и печели първо място в категорията за 15 джуза (половината от Корана).

След назначаването му за вътрешен министър турският журналист и бивш депутат Шамил Тайяр отбелязва, че доколкото му е известно, за първи път хафъз заема министерски пост в турското правителство.

Вярва в постоянното образование

В официалната биография на Чифтчи е записана и фразата, която той посочва като своя философия:

„Човек остарява в деня, в който престане да се учи.“

Новият вътрешен министър говори английски и арабски. Женен е и има три деца. Големият му син е полицай в специалните части на турската полиция.

Сега, след повече от 30 години в държавната администрация, Мустафа Чифтчи преминава от регионалното управление към центъра на властта в Анкара.

Като вътрешен министър той поема ресор, който обхваща вътрешната сигурност, полицията, миграцията, бедствията и обществения ред – области, в които досегашната му кариера като каймакам и губернатор му дава значителен административен опит.

От губернаторския кабинет в Ерзурум до министерския стол в Анкара – пътят на Мустафа Чифтчи е преди всичко път на държавен служител, който постепенно се изкачва през системата, преди да получи една от най-тежките отговорности в турската държава.