Турция даде предложение на Русия и Украйна. Мораториум за Черно море

Турция предаде на Русия и Украйна предложение за мораториум върху военните операции в Черно море.

Това заяви турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Анадолската агенция.

"Призовахме страните да създадат механизъм за обявяване на примирие. В тази връзка имаше искания от украинци. Вече предадохме на страните предложение за мораториум върху военните операции и чакаме отговор по този въпрос", каза той.

Фидан каза още, че Турция е изразила опасенията си относно атаките срещу кораби в Черно море пред двете страни и че самата тя ще приложи определени мерки за сигурност.

Отбранителният пакт, подписан от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия вчера, технически е идентичен със споразумението за взаимна отбрана по Член 5 на НАТО, каза още Фидан.

Той бе категоричен, че споразумението не е насочено срещу Иран.

В рамките на новия пакт ще бъде сформиран министерски комитет, подобен на този в НАТО, както и генерален секретариат със седалище в Саудитска Арабия.

Египет би могъл да се присъедини към пакта, след като бъдат решени някои технически въпроси, добави той.