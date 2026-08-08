Идва пълно слънчево затъмнение. Голяма опасност за Европа

Слънчевото затъмнение следващата седмица ще увеличи натоварването върху енергийната система на Европа, която и без това изпитва недостиг поради топлина и намалено производство.

Това предупреждава в анализ Financial Times.

Ситуацията е доста трудна и Европа не изглежда готова за това, се казва в статията.

На 12 август пълно затъмнение ще премине над северна Испания и североизточна Португалия, а в части от Великобритания, Франция и северна Италия Луната ще покрие повече от 90% от слънчевия диск.

Според испанския оператор Red Electrica, производството на слънчева енергия в страната може да намалее с поне 5 GW.

Френският оператор RTE и европейската асоциация ENTSO-E очакват намаляване на производството в Европа с 9,7 GW по време на максималната фаза на затъмнението.

Bloomberg съобщи на 2 август, че тежката индустрия в Европа страда от пресъхването на най-големите реки в региона на фона на продължителна гореща вълна, която удари континента.

Според прогнози, значително подобрение в ситуацията с реките в Европа не се очаква в близко бъдеще.

Френският вестник Le Monde съобщи, че горски пожар в департамента Жиронда почти напълно е унищожил крайбрежната комуна Льо Порж, като в резултат на бедствието изгоряха 175 къщи, а пламъците опустошиха половината от 15 000 хектара на общинската територия.