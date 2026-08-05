„Топлофикация Перник“ изпълнява поетите ангажименти

„Топлофикация Перник“ продължава последователно да изпълнява поетите ангажименти за модернизация на производството и поетапно намаляване на използването на въглища. Поредната важна стъпка в тази посока е въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация, заради което в периода 5–14 август ще бъде временно преустановено топлоподаването на битова гореща вода в града.

По време на планираното спиране ще бъдат извършени пусково-наладъчни дейности и окончателни изпитвания на новото съоръжение, което включва два когенератора с обща електрическа мощност 20 MW и обща топлинна мощност 10 MW. Това е последният етап преди новата инсталация да започне редовна работа.

След нейното въвеждане „Топлофикация Перник“ вече ще разполага с пет газови когенератора, които ще поемат изцяло производството на топлинна енергия извън отоплителния сезон. Това означава, че през летните месеци въглищният котел няма да бъде използван, а необходимата енергия ще се произвежда на природен газ – още една изпълнена стъпка към по-чисто и по-ефективно производство.

През зимата, когато потреблението на топлинна енергия е многократно по-високо, в експлоатация ще продължи да работи и основният парогенератор. Въпреки това новите инвестиции позволяват значително да се съкрати периодът, през който се използват въглища.

„Без въглищния котел няма как да се справим през най-студените зимни месеци. Топлинната мощност, необходима за Перник, е много голяма. Но с всяка нова инвестиция успяваме да намаляваме периода, в който той работи.“, заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Борислав Борисов.

Дружеството последователно изпълнява своята инвестиционна програма, увеличава дела на природния газ в производството и доказва, че преходът към по-чиста енергия може да се случва поетапно, без компромис със сигурността на топлоснабдяването за жителите на Перник.