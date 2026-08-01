Голяма рокада на върха на водеща наша енергийна фирма

Мащабна рокада се подготвя на върха на държавния газов оператор „Булгартрансгаз“. Владимир Малинов е освободен от управителния съвет, а изпълнителен директор трябва да стане Кирил Равначки, съобщи Медиапул, позовавайки се на свои източници. От ръководството е отстранена и Дарина Колева, а на техните места влизат Росен Петков и Лъчезар Георгиев. Промяната обаче още не е окончателно завършена, тъй като очаква произнасянето на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Равначки се връща начело

Кирил Равначки не е ново лице в управлението на дружеството. Той е член на управителния съвет от февруари 2023 г. и вече оглави „Булгартрансгаз“ през април 2024 г., когато Малинов пое Министерството на енергетиката в служебния кабинет на Димитър Главчев.

Преди това Равначки е първият изпълнителен директор на държавната газова борса „Газов хъб Балкан“, която ръководи от 2019 г. до началото на 2023 г. Работи в газопреносния оператор от 2012 г., първоначално като финансов анализатор, а по-късно като директор на управлението за анализи и международна дейност.

Решението още чака регулатора

Проверка показва, че Надзорният съвет е внесъл в КЕВР искане за промяна на тричленния управителен съвет. Първоначалните документи са били върнати за допълване, след което трябва отново да бъдат представени пред регулатора.

До произнасянето на КЕВР и вписването в Търговския регистър промените не са окончателни. В актуално публикуваната структура на дружеството управителният съвет все още е посочен в състав Дарина Колева, Владимир Малинов и Кирил Равначки. Същите имена присъстват и в публичната система на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Двама нови влизат в управата

На местата на Малинов и Колева са предложени Росен Петков и Лъчезар Георгиев. Заедно със запазващия позицията си Кирил Равначки те трябва да оформят новия управителен съвет на компанията.

Решението е взето от надзора на „Булгартрансгаз“, който също беше подменен около две седмици по-рано от компанията майка Български енергиен холдинг. Така смяната на изпълнителното ръководство се превръща във втората голяма кадрова стъпка в газовия оператор за кратък период.

Малинов беше начело от 2018 година

Владимир Малинов оглави „Булгартрансгаз“ през 2018 г. след внезапната смърт на тогавашния директор Георги Гегов. Той остана на поста до април 2024 г., когато стана служебен министър на енергетиката, а през януари 2025 г. отново се върна начело на дружеството.

С неговото име е свързана реализацията на българския участък от продължението на „Турски поток“ до границата със Сърбия. През последните години Малинов беше сред основните двигатели и на Вертикалния газов коридор, който трябва да увеличи възможностите за пренос на втечнен природен газ от Гърция през България към Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

Ключовите проекти остават на масата

Новото ръководство ще трябва да продължи разширяването на инфраструктурата по Вертикалния коридор и развитието на газовите връзки със съседните държави. „Булгартрансгаз“ е собственик и оператор на националната и транзитната газопреносна мрежа, както и на подземното газово хранилище в Чирен.

Рокадата идва в ключов момент, когато Европа постепенно прекратява зависимостта си от руския газ, а България се стреми да укрепи позицията си като маршрут за доставки от Гърция към Централна и Източна Европа. Затова окончателното решение на КЕВР ще определи не само кой ще застане начело на дружеството, но и кой ще отговаря за част от най-важните енергийни проекти на страната.