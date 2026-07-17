Димитър Зарчев (ЕСО): Без въглищните ТЕЦ-ове не можем да поддържаме енергийната система!

Един от водещите енергийни експерти у нас – Димитър Зарчев, директор на Централното диспечерско управление към Електроенергийния системен оператор (ЕСО), заяви открито истината за критичното значение на въглищните централи за страната. В предаването „Говори сега“ по БНТ с водеща Мая Костадинова, той предупреди, че без тяхната работа България е изправена пред реален риск от тежки енергийни сривове.

На въпрос какво ще се случи, ако изключим ТЕЦ-овете, Зарчев беше категоричен:

„Да се балансира системата без тях ще е трудно, а да се поддържа – невъзможно. Най-вероятно няма да можем да поддържаме напрежението в Централна България. Директно ви казвам, ще има разпадания в части от нашата система, там където няма да можем динамично да поддържаме напрежението.“

Според експерта всяка основна мощност има своята незаменима географска роля:

Маришкият басейн крепи стабилността на Централна България.

АЕЦ „Козлодуй“ поддържа Северна България.

ТЕЦ „Бобов дол“ осигурява София и Западна България.

Изказването на Димитър Зарчев ясно показва колко нереалистични и опасни са прибързаните искания за затваряне на въглищните мощности. Според специалистите, това не може да се случи, преди в страната да бъдат изградени сигурни, базови заместващи мощности.

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https://bnt.bg/news/shte-prodavame-zelena-energiya-na-ukraina-i-italiya-govori-dimitar-zarchev-ot-centralnoto-dispetchersko-upravlenie-na-eso-v418756-350150news.html