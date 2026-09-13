Енергетици бият тревога за въглищните централи
Форум в Перник поиска плавен преход, национална стратегия и защита на ключовите мощности
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Форум в Перник поиска плавен преход, национална стратегия и защита на ключовите мощности
ТЕЦ „Бобов дол“ осигурява София и Западна България
Новата технология произвежда електричество чрез електрохимичен процес и улавя въглеродния диоксид още в системата
Преди Европа беше повече зависима от Газпром, сега от други доставчици
Без въглища зимата няма да е по-зелена, а по-студена и по-скъпа
През последните години често се наблюдава политическа експлоатация на темата
Без тях страната ни е обречена на срив, заяви той
Ще има ефект на доминото върху икономиката: транспорт, доставки, услуги, машиностроене
Това, което е било до момента, няма как да продължи
Без ТЕЦ Бобов дол общината загива
Има начин новият министър да направи така, че по-евтиният ток да отива при потребителите
Еврокомисията ни отказа нещо много важно
Област Стара Загора е пред изключително важен период и решения, каза кандидатът за депутат на "Изправи се! Мутри вън"
ДПС е да се запазят възможно най-много работни места, каза кандидатът за депутат от Стара Загора
След 2025 г. те ще продават по-скъп ток на свободния пазар
Ще проверяват ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „Брикел“, ТЕЦ „Сливен“ и ТЕЦ „Перник“
Изгарянето на биомаса е с показатели, близки до тези на природния газ
Енергийният министър Теменужка Петкова разговаря с експертите на МВФ за газ, "Белене" и енергийната ни стратегия
София. Да се изведат от експлоатация неефективните ТЕЦ-ове и централите, които не отговарят на екостандартите. Това са част от основните препоръки в д...