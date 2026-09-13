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Закриваме ТЕЦ-ове

Закриваме ТЕЦ-ове

София. Да се изведат от експлоатация неефективните ТЕЦ-ове и централите, които не отговарят на екостандартите. Това са част от основните препоръки в д...

28 май | 20:10
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