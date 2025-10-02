Власт и експерти единни за стратегическото значение на тецовете!

На проведената Националната конференция "Компас 2025" в София представители на изпълнителната власт и водещи експерти се обединиха около заключението, че въглищните централи са критично важни за енергийната сигурност.

Министърът на енергетиката Жечо Станков предупреди, че прибързаното затваряне на мощностите на въглища може да доведе до сериозни рискове за енергийния суверенитет и икономиката ни.

„Аз искам отговорно да заявя тук пред вас и съм сигурен, че ще бъдат подкрепени от колегите бивши министри на енергетиката, че в момента без нашите термични централи енергийна ни система би била изключително уязвима“, предупреди той.

По данни на Електроенергийния системен оператор за изминалата година над 27% от енергията в страната е дошла именно от въглищните региони. Министърът подчерта, че това ясно показва значението им.

Според Жечо Станков през последните години често се наблюдава политическа експлоатация на темата, което вместо решения създава само страхове сред 40-те хиляди индиректно заети в трите въглищни региона на страната.

Той подчерта, че евентуалното затваряне на централите без алтернатива би било катастрофално.

„Всяка година октомври или ноември месец всички въглищни централи, произвеждащи електрическа енергия или всички въглищни топлофикации да бъдат спрени би довело до крах на българската енергетика, блокаут и възможността ние да бъдем изключително уязвими икономически“, каза Министър Станков.

Той направи категорична заявка, че „към днешната дата не само няма нужда и няма да затваряме плавно въглищните си централи, но имаме и законово основание това да не се случва.“

С безспорни аргументи същата теза защити и енергийният експерт и предприемач Христо Ковачки. Той очерта накратко основните мощности у нас, а именно: 2000 MW атомни мощности, 4400 MW въглищни мощности, около 200 MW газови мощности и 3500 MW солари.

"През зимата товарът е около 8 000 MW и без ТЕЦ-овете сме обречени да имаме проблеми с енергийната система", обяви Заяви Христо Ковачки. По думите му зелената енергия от ВЕИ не може да реши проблемите.

Вицепрезидентът Илияна Йотова подсили усещането за единомислие на институциите, като посочи, че голямата тема е за бъдещето на топлоцентралите и какъв процент енергия ще получаваме оттам.

